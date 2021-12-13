В Нижнем Новгороде состоялась премьера фильма об истории городской Думы «Былое и Дума»

10 декабря 2021 года в кинотеатре «Орленок» состоялась премьера документального фильма об истории городской Думы Нижнего Новгорода «Былое и Дума». Фильм был снят к 800-летию Нижнего Новгорода при сотрудничестве городской Думы и Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова.

На премьерном показе присутствовали Председатель городской Думы Олег Лавричев, ректор НГЛУ Жанна Никонова, советник губернатора Нижегородской области Сергей Горин, заместитель главы Нижнего Новгорода Леонид Стрельцов, генеральный директор ТПП Нижегородской области Иван Разуваев, председатель правления Нижегородского регионального благотворительного фонда «Земля Нижегородская» Александр Сериков, заместитель председателя городской Думы Владимир Тарасов, депутаты Михаил Иванов, Оксана Дектерева и Сергей Пляскин.

Автор сценария и режиссер фильма «Былое и Дума» – руководитель мастерской тележурналистики НГЛУ Ирина Вдовина, исторический консультант – доктор исторических наук, профессор Фёдор Селезнёв. В съемках принимали участие непрофессиональные актеры – студенты НГЛУ и депутаты городской Думы.

Как пояснила Ирина Вдовина, идея фильма, рассказывающего об истории становления и развития системы местного самоуправления в Нижнем Новгороде и отвечающего на вопрос, возможно ли городу расти и развиваться без деятельности представительного органа власти, «зрела в умах его авторов больше года».

«Меньше чем за 60 минут на экране пролетает отрезок жизни Нижнего Новгорода и его достойных представителей длиной в триста лет, – анонсировала премьерный показ Ирина Вдовина. – Фильм рассказывает о людях, которые не жалели сил, и своими делами и заботой о городе и его жителях навсегда вписали свои имена в летопись истории Нижнего Новгорода».

По словам Олега Лавричева, предновогодняя премьера фильма «Былое и Дума» стала достойным событием юбилейного для Нижнего Новгорода года. Председатель городской Думы выразил уверенность, что этот документальный фильм может стать «хрестоматийным историческим материалом для тех, кого интересует история Нижнего Новгорода и представительных органов власти».

«Пришлось полноценно погрузиться в историю Нижнего Новгорода на этом 300-летнем отрезке времени. Это было очень интересно, – поделился своими впечатлениями от участия в съемках исторических реконструкций Олег Лавричев.

«Но и тогда, и сейчас – депутату никогда спокойно не жилось, – заметил Олег Лавричев. – Я надеюсь, что после просмотра этого фильма у горожан, может быть, появится чуть больше доверия к представительному органу власти и в целом городскому самоуправлению. На мой взгляд, в городской Думе седьмого созыва собрались как раз такие – неравнодушные, очень грамотные, ответственные и компетентные люди, которые соответствуют духу настоящей представительной власти, которую им доверили избиратели».

«Впервые в Нижегородской области снят детальный фильм о рождении, становлении и развитии городской Думы Нижнего Новгорода. Фильм, в котором освещается значение городской Думы – той кропотливой, негромкой работы, которая происходит, чтобы город жил и развивался», – обратила внимание Жанна Никонова, отметив, что «фильм рождает в душе очень теплые, добрые чувства».

«Участвуя в проекте, студенты НГЛУ получили самый разный опыт, – продолжила Жанна Никонова. – Изучая реальные архивные документы, они словно бы оказались свидетелями исторических событий, которые разворачивались в Нижнем Новгороде в разные эпохи, и это очень ценно. Студенты соприкоснулись с работой экспертов высочайшего уровня – историков, режиссеров, представителей городского парламента. В фильме были задействованы студенты-международники. А это профессия публичная, и умение говорить на камеру, убедить публику - для них одно из основных».

«Мы очень гордимся всей командой фильма «Былое и Дума» и выражаем огромную благодарность председателю Думы Нижнего Новгорода Олегу Лавричеву за активную поддержку молодежи и студенчества, неравнодушие, активное партнерство», – подчеркнула ректор НГЛУ.

«Фильм «Былое и Дума», на мой взгляд, имеет очень правильную философию, в основе которой лежит идея о преемственности: преемственности в истории Нижнего Новгорода и преемственности в истории нижегородского городского самоуправления, – прокомментировал Фёдор Селезнёв. – Я уверен, что нижегородцы, когда увидят этот фильм, поймут, насколько важна для города работа городского самоуправления». «Изучайте историю и любите наш город», – призвал он, отметив, что с удовольствием вспоминает сотрудничество с креативной командой студентов НГЛУ.

«Самое первое впечатление – фильм очень хороший. Его идея хороша, ее воплощение хорошо. Удачно использован исторический материал. Мне очень понравилась русская речь, которую сегодня редко услышишь», – поделился своими впечатлениями Сергей Горин. «Хотелось бы, чтобы фильм этот продолжился. В частности, был более хорошо показан советский период, когда была не городская Дума, а Советы: Совет народных депутатов, Совет депутатов трудящихся, – высказал пожелания Сергей Горин. – Я считаю, что его нужно показывать в школах в рамках уроков об истории родного города».

Сергей Горин также предложил выдвинуть творческий коллектив, работавший над фильмом «Былое и Дума», на премию Нижнего Новгорода.

Олег Лавричев вручил студентам Высшей школы международных отношений и мировой политики НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, а также идейному вдохновителю проекта Ирине Вдовиной Почетные грамоты и памятные подарки, поблагодарил за внимание к истории Нижнего Новгорода и выразил уверенность в продолжении творческого сотрудничества.