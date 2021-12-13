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Звезды13 декабря 2021 13:54

Премьера фильма «Ёлки» состоится в Нижнем Новгороде 15 декабря

Регистрация на мероприятие уже закрыта
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
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8 часть фильма "Ёлки" выйдет в широкий прокат 16 декабря.

8 часть фильма "Ёлки" выйдет в широкий прокат 16 декабря.

Фото: кадр из фильма.

Всероссийская премьера восьмой части фильма «Ёлки» состоится в Нижнем Новгороде 15 декабря. Показ пройдет вечером в культурном центре «Рекорд». Регистрация на мероприятие уже закрыта, сообщает «Центр 800».

Премьера очередной части уже полюбившегося российскому зрителю фильма станет еще одним событием фестиваля «Новогодняя столица России», который проходит этой зимой в столице Приволжья. В событии примут участие продюсер и актёр фильма Евгений Кулик, актриса Софья Присс, а также министр культуры Нижегородской области Олег Беркович.

8 часть «Ёлок» состоит из нескольких новелл, центральная из которых – «Звёзды сошлись» - была снята в Нижнем Новгороде. В широкий прокат фильм выйдет 16 декабря.