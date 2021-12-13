Авария на теплосетях в Советском районе полностью устранена

Сварочные работы на участке трубопровода. Фото: Олег ЗОЛОТО

Последствия аварии, произошедшей на трубопроводе Ду 700 мм в Советском районе сегодня утром, устранены. Об этом сообщили в компании «Теплоэнерго».

- По состоянию на 14:00 сети заполнены, поставлены на циркуляцию. Работы завершены, - говорится в информационном сообщении.

Напомним, местные жители пожаловались в соцсетях на холодные батареи. В частности, в Instagram на официальной странице компании появилось сообщение от пользователя @olchenka2018 о том, что отопления нет на улице Белинского, 41.

Как выяснилось, труба у дома 35 по улице Невзоровых оказалась повреждена. В связи с этим подачу теплоносителя приостановили в 60 домов.

По состоянию на 11:15 сварочные работы уже были завершены. Сейчас теплоснабжение полностью восстановлено.