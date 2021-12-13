Свыше 28 тысяч кубометров снега вывезли с улиц Нижнего Новгорода за выходные

Спецтехника убирает снег в Нижнем Новгороде. Фото: управление по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода.

Более 28 тысяч кубометров снега убрали с улиц Нижнего Новгорода 11-12 декабря, сообщает городской дептранс.

В минувшие выходные на дорогах областного центра было использовано свыше 1,6 тысячи тонн противогололедных материалов

- Сегодня –завтра в Нижнем Новгороде прогнозируются снегопады, - продолжил сотрудник департамента, - Вся имеющаяся техника заблаговременно выйдет на городские дороги, чтобы обработать их перед выпадением осадков. Автолюбителей просим не парковаться вдоль дорог, чтобы не затруднять работу спецтехники.

Напомним, что с 8 декабря в столице Приволжья введен режим повышенной готовности в связи с обильными снегопадами. Соответствующее постановление подписал глава города Юрий Шалабаев.