Благоустройство сквера на Большой Покровской в Нижнем Новгороде близится к завершению

Сквер у дома №30. Фото: управление по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода.

Работы по обновлению сквера у дома№30 на Большой Покровской в Нижнем Новгороде близятся к завершению. Об этом сообщает администрация Нижегородского района.

Обновление этого пространства ведется по программе «Вам решать!». В настоящее время выполнены наиболее трудоемкие работы - выложены асфальтовые дорожки, брусчатка на площадке, установлено освещение, размещены лавочки и урны.

Глава районной администрации Илья Лагутин назвал этот сквер точкой отсчета в развитии территории между Большой Покровской и Звездинским сквером.

- Для обеспечения должного уровня качества часть работ будет выполнена в весенний период. В 2022 году здесь планируется установить ограждения, восстановить газон и высадить новые деревья. Также в планах – организовать тротуар от сквера к Холодному переулку и проработать вопрос внесения прилегающих дворов в программу «Формирование комфортной городской среды», что позволит комплексно развить территорию, - добавил Лагутин.

После завершения благоустройства состоится торжественное открытие сквера. В рамках этого мероприятия здесь заложат капсулу времени, которая будет открыта через 30 лет.

Кроме того, в ноябре-декабре среди жителей района проводился конкурс на лучшее название сквера. Его итоги станут известны в ближайшее время.

Отмечается, что в рамках программы «Вам решать!» жители областного центра предложили 84 инициативы. По словам главы города Юрия Шалабаева, общая сумма представленных инициатив превысила 207 млн рублей.