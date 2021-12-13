Олег Лавричев: «Я не знаю другого вуза, у которого сохранились бы такие сильные педагогические традиции»

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев 10 декабря 2021 года поздравил коллектив Мининского университета со 110-летием.

В торжественном мероприятии, которое состоялось в Нижегородской государственной академической филармонии имени Мстислава Ростроповича приняла участие министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольга Петрова.

Ректор НГПУ им. Козьмы Минина Виктор Сдобняков зачитал поздравительную телеграмму министра просвещения РФ Сергея Кравцова. Видеопоздравление в адрес руководства и коллектива вуза направил Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Виктор Сдобняков подчеркнул, что за 110 лет своей истории Мининский университет стал лидирующим педагогическим вузом страны и назвал это заслугой педагогов.

«Сегодня 80% работников системы образования в регионе – это кадры, которые вышли из стен нашего университета», - продолжил он, добавив, что в настоящее время в вузе работают более 600 преподавателей, обучение проходят 9 тыс. студентов и еще 8 тыс. человек обучаются по программам дополнительного образования.

В своем приветственном слове Олег Лавричев назвал Мининский университет крупнейшим и старейшим педагогическим вузом. Он поздравил руководство, коллектив и студентов вуза с юбилеем и поблагодарил за их колоссальный труд.

«Мининский университет обеспечивает неизменно высокое качество подготовки студентов для многих регионов страны, но мне кажется, что самый главный показатель – это то, что две трети ваших выпускников остаются работать в школах нашего региона. Это очень важно, потому что именно вы - педагоги и учителя, создаете атмосферу и среду, в которой воспитывается наша молодежь, получает качественное образование в школах. И на которой закладываются те самые основы, по которым, как по ступенькам лестницы, они пойдут в своей жизни и будут строить свою профессиональную карьеру», - сказал Олег Лавричев.

Председатель городской Думы вручил награды лучшим сотрудникам Мининского университета и пожелал вузу сохранять лидирующие позиции, аккумулируя лучшие наработки и достижения в сфере образовании.

«Я не знаю другого вуза, у которого сохранились бы такие сильные педагогические традиции. Я хочу вам пожелать не останавливаться на достигнутом, развиваться, расширяться, укреплять свои позиции, реализовывать успешные инновационные проекты», - резюмировал Олег Лавричев.