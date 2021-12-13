Олег Лавричев: «Именно Митрополит Николай благословлял Татьяну Георгиевну на творчество»

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода, председатель Попечительского совета Нижегородского регионального общественного фонда «Памяти митрополита Нижегородского и Арзамасского Николая» Олег Лавричев 10 декабря 2021 года принял участие в церемонии открытия выставки Заслуженного художника, Заслуженного деятеля искусств РФ, Почетного гражданина города Нижнего Новгорода Татьяны Холуевой и члена Союза дизайнеров РФ Александра Холуева.

Выставка «Два начала», открывшаяся в выставочном комплексе НГХМ, приурочена к 800-летию Нижнего Новгорода, 85-летию Татьяны Холуёвой и 20-летию со дня кончины митрополита Нижегородского и Арзамасского Николая. Она включает более ста работ разных периодов творчества авторов.

Как отметил Олег Лавричев, личность Владыки Николая занимает особое место в жизни и творчестве Татьяны Холуёвой.

«Вчера мы презентовали книгу о Владыке. Именно Митрополит Николай Васильевич Кутепов благословлял Татьяну Георгиевну на творчество, на многие работы», - рассказал Олег Лавричев, отметив в числе работ Татьяны Холуёвой скульптуру Георгия Победоносца в Нижегородском кремле и единственный в России мемориал, посвященный Тане Савичевой и детям войны в Шатках.

«Владыка настолько мощный провидец был. Я к нему за благословлением ходила в 1981 году, когда мои проекты начинались. Он сказал: «Терпите, несмотря ни на что! Дело будет, но преград много». Прошло тридцать лет прежде, чем они реализовались», - рассказала Татьяна Холуёва, поблагодарив Владыку Николая за поддержку.

«Нам говорили, что нам дано в руки острое оружие, как и литераторам, и журналистам. И надо быть аккуратным и в мир надо выпускать только доброе. Школа была на высшем уровне, поэтому халтурить нам стыдно и нельзя!», - поблагодарила Татьяна Холуёва своих педагогов.

«Хочу всех поздравить с этим уникальным событием. Хочу пожелать Вам, Татьяна Георгиевна, творческого вдохновения, духовной неуспокоенности, продолжать трудиться и работать», - заключил Олег Лавричев.

Справка:

Организатором выставки «Два начала» выступил Нижегородский региональный общественный фонд «Памяти митрополита Нижегородского и Арзамасского Николая» в рамках реализации проекта «Великие сыны земли Нижегородской». Выставка организована при поддержке министерства внутренней региональной и муниципальной политики и министерства культуры Нижегородской области.

По словам авторов, название выставки «Два начала» несет в себе философский смысл. Оно олицетворяет два вида искусства (станковая, монументальная скульптура и живопись), два поколения, темы войны и мира, женское и мужское начало. Экспозиция включает более 100 произведений, среди которых станковая и монументальная скульптура, мелкая пластика, живописные работы, композиционные проекты.