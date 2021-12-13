Жители 60 домов остались без тепла в Нижнем Новгороде из-за аварии на трубопроводе

Без тепла временно остались жители семи улиц. Фото: Иван МАКЕЕВ

Авария произошла на участке магистрального трубопровода у дома 35 по улице Невзоровых в Нижнем Новгороде 13 декабря. Об этом сообщается на сайте компании «Теплоэнерго». В результате подачу ресурса пришлось приостановить в 60 домах на улицах Невзоровых, Генкиной, Белинского, Ломоносова, Ошарской, Студеной и Ванеева.

- Для проведения работ привлечена вся необходимая техника и персонал. На месте работают 12 человек и три единицы техники, - говорится в сообщении.

Стало известно, что по состоянию на 11:15 работы на трубопроводе Ду 700 мм завершены. Ведется заполнение сетей.

Ранее сообщалось, что жители 4 домов в областном центре остались без света из-за плановых работ.