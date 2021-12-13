Вдове архитектора Дзержинска восстановили отопление после жалоб

Людмила Синявская. Фото взято со страницы Алексея Алексеева во ВКонтакте

Отопление восстановили в доме, где проживает вдова бывшего архитектора Дзержинска Людмила Синявская. Об этом «КП-Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе администрации Дзержинского городского округа.

- По информации управляющей компании «УправдомЦентр», 12 декабря от Людмилы Федоровны поступило обращение о неполадках с отоплением. Специалисты компании выехали на место. В 22:00 того же дня неполадки были устранены путем ликвидации воздушных пробок в системе отопления в квартире Людмилы Федоровны, - сообщили в пресс-службе.

Ранее на странице местного блогера Алексея Алексеева появилась запись о том, что в доме на Циолковского, 39 во втором подъезде по всему стояку холодные батареи. Из-за того, что в квартире было холодно, Людмиле Федоровне приходилось ходить в теплых вещах.

- В честь супруга Людмилы Фёдоровны названа одна из площадей Дзержинска. На протяжении 25 лет Евгений Александрович был главным архитектором Дзержинска, - добавил блогер.