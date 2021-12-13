Лидером нижегородского рынка жилья стала ГК «Каркас Монолит». Фото: пресс-служба ГК «Каркас Монолит».

По итогам 2021 года в Нижегородской области прогнозируется ввод более 600 тысяч кв. метров жилья. Рынок жилой недвижимости растет, конкуренция усиливается и компании вынуждены бороться за внимание каждого покупателя. На ситуацию влияет и то, что потенциальные клиенты стали более требовательны к предложениям застройщиков.

Как сообщает newsnn.ru, по данным Единого реестра застройщиков, лидером по объемам введенного жилья в регионе стала группа компаний «Каркас Монолит». Она превзошла показатели предыдущего рекордсмена, сдав за этот год более 58 тысяч кв. метров.

На фоне возросшего спроса на квартиры «Каркас Монолит» принял решение открыть третий офис продаж - в ТЦ “Муравей” в Ленинском районе Нижнего Новгорода. В компании заявили, что его посетители уже сейчас могут в демонстрационном зале “вживую” оценить качество отделки, габариты квартир и планировки.

В новом офисе также проводят презентации самых новых проектов застройщика. В частности, жилого комплекса комфорт-класса “КМ Ривер Парк”, который будет возведен на берегу Оки в Ленинском районе. Продажи квартир там пока не начались, но, как стало известно NewsNN, в новом комплексе предусмотрены квартиры с отделкой и без, подземный паркинг, дизайнерские холлы, а также высокоскоростные лифты от немецкого производителя. Планируется реализовать концепцию “двор без машин” с детскими и спортивными площадками.

Как отметила вице-президент “Нижегородской гильдии сертифицированных риэлторов” Елена Соловьева, в городе не так много крупных застройщиков, которые ввели большое количество жилья.

«Каркас Монолит» стал достойной кандидатурой, потому что одним из первых начал делать квартиры с действительно хорошим ремонтом”, - заявила она.

По ее словам, компанию отличает то, что она укомплектовывает квартиры кухонным гарнитуром, встраиваемой техникой и санузлом. Кроме того, отмечает Соловьева, «Каркас Монолит» хорошо знает своего покупателя, поэтому договаривается с банками об особых условиях кредитования.

«Квартиры покупают молодые семьи, оформляют ипотеку, а дополнительных денег на обустройство или ремонт квартиры тратить уже нет необходимости. Таким образом, застройщик сделал свое предложение эксклюзивным и привлекательным», - добавила Соловьева.