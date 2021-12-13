478 пьяных водителей поймали в Нижегородской области по обращениям местных жителей

478 пьяных водителей задержали и привлекли к ответственности благодаря обращениям жителей Нижегородской области. Как сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения и ОАР регионального ГИБДД, звонки поступали по каналу 112 с мая текущего года. Такого результата удалось достичь за неполные 7 месяцев. Также было раскрыто 2 угона авто, удалось предотвратить три ДТП с засыпающими водителями.

-Только за прошедшие субботу и воскресенье от бдительных граждан поступило 25 звонков, при отработке которых задержано 11 нетрезвых водителей, в том числе два из которых уже ранее привлекались к ответственности за подобные действия и теперь их ждет уже уголовное наказание. Еще один водитель не имел права управления транспортным средством, в связи с чем в отношении него составлен административный протокол, - добавили в ГИБДД.

По 6 звонков в выходные поступило из Нижнего Новгорода, Дзержинска и Кстовского района. 2 звонка поступило из Сарова, по одному из Володарского, Воротынского, Вознесенского, Городецкого и Сосновского районов.

Нижегородцев призывают сообщать о нетрезвых водителях по каналу 112, но также предостерегают от необоснованных вызовов за которые предусмотрена административная ответственность.