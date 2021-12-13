Четверо пострадали при столкновении иномарок в Нижегородской области

Авария произошла на 7 километре трассы Бутурлино-Сурки-Гагино. Фото: Олег УКЛАДОВ

Автомобили «Киа» и «Грейт Волл» столкнулись в Нижегородской области 12 декабря. Как сообщили «КП -Нижний Новгород» в региональном ГУ МВД, авария произошла на 7 километре трассы Бутурлино-Сурки-Гагино.

Водитель Киа пошел на обгон, не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем, ехавшим во встречном направлении. Ив том и в том автомобиле по двое пострадавших, -рассказал собеседник.

Пострадавшие двое мужчин 41 и 44 лет и двое женщин 40 и 47 лет получили травмы легкой и средней степени тяжести. Доставлены в Сергачскую районную больницу для оказания медицинской помощи. Детей среди пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в результате аварии с участием автобуса, произошедшей в Ардатовском районе, пострадали 10 человек.