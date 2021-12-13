Электричество отключат в четырех домах Нижнего Новгорода 13 декабря

Свет отключат в четырех домах в двух районах Нижнего Новгорода 13 декабря. Об этом сообщается на сайте городского управления ГО и ЧС.

В Автозаводском районе анонсированы отключения в домах №2 и 4 по проспекту Молодежному. Электричество выключат в 13:00, а дадут в 17:00.

Хуже ситуация обстоит для жителей домов № 43 и 35 по улице Чаадаева в Московском районе: там света не будет целый день, с 9 до 21 часа.

Уточняется, что в это время будут проводиться плановые работы на объектах жилищно-коммунального хозяйства.