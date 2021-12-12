В нижегородском Управлении Росгвардии подвели итоги работы за 2021 год

Командующий Росгвардии по ПФО генерал-полковник Александр Порядин подвёл итоги служебно-боевой деятельности за 2021 год и определил задачи на 2022 год. В заседании итогового военного совета Приволжского округа войск национальной гвардии в том числе участвовал и митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

За 2021 год Росгвардия округа участвовала в проведении Единого дня голосования, в Играх стран СНГ в Казани, в проведении спортивного форума "Россия спортивная держава" в Казани, в переписи населения России, во всероссийских учениях "Заслон-2021" и "Запад-2021".

– Также личный состав округа привлекался для тушения пожаров в Мордовском заповеднике, – напомнил Александр Порядин. – Кроме того, в настоящее время под защитой подразделений вневедомственной охраны находится свыше 89 тысяч объектов и более 160 тысяч мест проживания и хранения имущества граждан. Экипажами вневедомственной охраны пресечено более 11 тысяч правонарушений в отношении охраняемого имущества.

А также подразделения лицензионно-разрешительной работы контролируют свыше полумиллионна владельцев оружия, в пользовании которых находится почти 900 тысяч единиц.

– За высокие показатели в служебно-боевой деятельности и успешное выполнение поставленных задач 17 военнослужащих и сотрудников округа награждены государственными и более 600 – ведомственными наградами, – резюмировал генерал-полковник.