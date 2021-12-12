"Умные остановки" перестали работать на Стрелке и площади Ленина в Нижем Новгороде Фото: СОЦСЕТИ

Умные остановки на Стрелке и площади Ленина перестали работать с наступлением морозов в Нижнем Новгороде. По крайней мере, так решили нижегородцы, поделившиеся фотографиями "спящих" остановок в соцсетях.

– Умные остановки на Стрелке и площади Ленина замёрзли. Покрылись ледяным узором, и впали в спячку, не работают при -15, – утверждает автор поста.

В комментариях горожане разразились негодованием по этому поводу, но некоторые заметили, что в других частях Нижнего все умные остановки, которые им встречались, работают. Поэтому причина простоя остановок на фото может быть вовсе не в минусовой температуре.

Один из нижегородцев в комментариях написал следующее:

– Ведётся переключение остановок на программу "Умный город", ориентировочно это сделают до среды – крайний срок. В следующий раз рекомендую обратиться на горячую линию технической поддержки "Умных остановок" 8-800 302-88-78, – рассказал Илья Молодцов.

Получить подтверждение этой информации пока не удалось.