До -10 градусов потеплело в Нижнем Новгороде 12 декабря

Потепление до -10 градусов пришло в Нижний Новгород сегодня, 12 декабря. Об этом информирует сервис "Яндекс.Погода". Если верить его данным, температура в течение дня не опускалась ниже -12 градусов.

Отметки в -10 градусов столбики термометров достигли к вечеру, что особенно неожиданно после крайних дней: как минимум в пятницу и субботу нижегородцам пришлось столкнуться лицом к лицу с практически 20-градусными морозами. Но это не помешало проведению торжественного парада сказочных героев на Большой Покровской, который ознаменовал открытие фестиваля "Новогодняя столица России – 2022" в Нижнем Новгороде.

Но на этом воскресенье солнечные дни, если верить синоптикам, завершатся. Ближайшую неделю, а может и дольше, погода будет пасмурной.