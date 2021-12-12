Несколько мероприятий "Новогодней столицы" в Нижнем Новгороде потребуют предварительной записи

Некоторые мероприятия фестиваля "Новогодняя столица России – 2022" в Нижнем Новгороде потребуют предварительной регистрации. Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона, министр культуры Нижегородской области Олег Беркович вчера, после торжественного парада сказочных героев, прошедшего по Большой Покровской.

К таким мероприятиям относятся: "Щелкунчик" на стадионе "Труд", "Спящая красавица" от Татьяны Навки на Нижегородской ярмарке (очень красивое зрелище, отметил министр) и там же каток, а также Горьковская ёлка в Манеже. Посещение остальных событий доступно без регистрации.

Министр подсказал, что пройти регистрацию можно на сайте Нижний800.