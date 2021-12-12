Беспроводные зарядки для телефонов появились в парке 800-летия Нижнего Новгорода Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Устройства беспроводной зарядки появились в только что открывшемся после благоустройства парке 800-летия Нижнего Новгорода. Этой новостью нижегородцы поделились в соцсетях, продемонстрировав на видео, где расположены и как выглядят эти устройства. А главное – что они работают.

Расположение для них выбрали, надо отдать должное, очень удачное – прямо в столешнице столиков, за которыми можно будет отдохнуть и перекусить летом на отрытом воздухе. И положить телефон на зарядку прямо под рукой, без всяких проводов.

Эти столики стоят возле Сергиевского оврага, через который пролегает небольшой мост от улицы Суетинской в сторону улицы Заломова и отеля "Азимут".

В комментариях к публикации "Нижний Новгород. Без цензуры" в Instagram нижегородцы выражают одобрение такой идеи, но в то же время беспокоятся о вандалах, которые могут нанести ущерб появившимся в городе удобствам.

Жители города также отметили, как удачно преобразилась набережная Федоровского в парке 800-летия Нижнего Новгорода. К слову, он открылся для посещения вчера, 11 декабря.