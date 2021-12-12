Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днём Конституции

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил жителей региона с Днём Конституции России, который отмечается сегодня, 12 декабря. Она была принята на Всенародном голосовании 12 декабря 1993 года и вступила в силу 25 декабря того же года.

– Дорогие друзья! От всей души поздравляю вас с одним из главных государственных праздников – Днём Конституции России! – обратился к нижегородцам Глеб Никитин. – Почти 30 лет назад Конституция определила правовые основы нашего государства и ключевые векторы развития страны.

Губернатор напомнил, что главный свод законов страны был принят в очень непростое время. По его словам, это было переходное время, когда открылась новая страница в истории России.

– Тогда же остро ощущалась необходимость фундаментальных ценностей, объединяющих всех граждан. Конституция стала основополагающим законом и правовым фундаментом нашего государства, который обеспечил поступательное движение вперёд и сплотил наше общество, – подчеркнул глава региона.

Он также добавил, что базовые права и свободы важны для каждого россиянина, как и принципы функционирования государственной и муниципальной власти. Все они закреплены Конституцией.

– Основной закон объединяет многомиллионное население и огромную территорию страны, обеспечивает порядок и благополучие граждан, – сказал Глеб Никитин. – В 2020 году по инициативе президента России в Конституцию были внесены и поддержаны общенародным голосованием очень важные поправки, укрепляющие её гуманистическое начало. Мы видим, что эти изменения уже нашли своё отражение в социальной политике государства.

На этот счёт губернатор утверждает, что помощь, которую следует оказать всем нуждающимся в ней, уже становится более адресной и комплексной и обретает больше и больше различных аспектов.

– Мы планируем и уже реализуем важнейшие проекты, которые позволят сделать жизнь в Нижегородской области более благополучной и комфортной, – заверил глава региона. – В этот праздник желаю вам и вашим семьям здоровья и благополучия. Пусть принципы и положения Конституции всегда будут защищать мир и согласие в нашей большой стране!