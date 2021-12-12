Нижегородские управляющие компании оштрафовали за плохую уборку снега

ДУКи и ТСЖ получили штрафы за некачественную уборку снега в Нижнем Новгороде Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

ЗАО "ЖУК" и ТСЖ "УЮТ" Нижнего Новгорода получили штрафы за невыполнение требований мэра города Юрия Шалабаева по уборке своих территорий от снега. Об этом заявил первый замглавы Нижнего Новгорода Дмитрий Сивохин, который и поручил ввести санкции в отношении управляющих компаний. Он лично проверил качество уборки по адресам, на которые жаловались нижегородцы.

Несколько дней назад инспекцию по этим точкам провёл Юрий Шалабаев и остался недоволен уборкой дворов. Повторная проверка, проведённая Дмитрием Сивохиным и начальником управления административно-технического и муниципального контроля Иваном Соловьёвым, выявила улучшения после приезда мэра далеко не везде.

Замглавы города признал, что самая тяжёлая обстановка с уборкой снега наблюдается в Советском районе Нижнего Новгорода, откуда поступает больше всего жалоб.

– Дешевле будет нанять людей и технику, чем платить те штрафы, которые вам будут выписаны за неубранные территории, – сказал Дмитрий Сивохин руководителю ДУКа Советского района.

Представитель организации ответил, что все замечания устранят до вторника, то есть за два дня.

Во дворах, проверенных в Приокском районе, отмечено удовлетворительное качество уборки снега. В Ленинском районе в нормативное состояние приведено более 80% тротуаров и входных групп.

– Мы видим положительную динамику – качество уборки придомовых территорий улучшается, но к сожалению, не везде. И работа с ДУКами и ТСЖ будет продолжена, – заверил заммэра. – Компании, не устранившие замечания, будут привлечены к административной ответственности. Им выставят штрафы, при повторном нарушении – размер штрафов увеличится в разы. Будем действовать так, если только жёсткие меры дают результат. Нижегородцы достойны более высокого уровня содержания домов.