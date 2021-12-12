У 576 нижегородцев диагностировали коронавирус за сутки

По последним данным на 12 декабря, за сутки в Нижегородской области заразились коронавирусом 576 жителей. Долгое время показатели заболеваемости превышали все предыдущие отметки, но за последний месяц стали снижаться. Общее число больных с диагнозом COVID-19 на сегодня составило 222 084 человека. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

В то же время 751 нижегородец поборол болезнь за минувшие сутки. Суммарно 193 099 жителей региона излечились от COVID-19 полностью от начала пандемии.

Но, к сожалению, 34 человека с болезнью не справились. Общее число жертв вируса в регионе на сегодня – 9 292.

Нижегородская область по-прежнему занимает четвёртое место в рейтинге заболеваемости ковидом по стране. Долгое время показатели заражения уверенно шли на спад, не превышая +150 человек в сутки. Иногда их было даже меньше 100. Затем, за последние полгода, обороты заболеваемости значительно возросли: ежедневно фиксировалось более 700 новых случаев заражения COVID-19 и иногда – больше 800. Теперь же снова отмечено снижение заболеваемости.