Природоохранная акция "Ёлочка, живи!" стартовала в Нижегородской области. Она проводится в декабре каждого года для профилактики незаконной вырубки хвойных деревьев. Режим усиленной охраны хвойных молодняков продлится до 31 декабря включительно, о чём сообщили в министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира.

– Проведение экологических акций – одна из ключевых составляющих нацпроекта "Экология", – отметили в ведомстве. – На защиту лесных ресурсов выходят мобильные группы, в том числе с применением уникального прибора "Лесник", который помогает выявлять незаконные рубки. На автодорогах дежурят сотрудники ГИБДД – они проверяют документы у тех, кто перевозит хвойный молодняк.

В Минлесхозе пояснили, что задача акции "Ёлочка, живи!" – это донести до жителей региона, что лесные ресурсы необходимо сохранять, рассказать людям о преимуществах искусственных новогодних ёлок. Более того, специалисты министерства добавили, что в каждом лесничестве можно приобрести живую ёлку без вреда для природы – их вырубают в местах, где нет смысла сохранять лесной подрост: например, под линиями электропередач, возле автомобильных дорог и на других участках, подлежащих расчистке.