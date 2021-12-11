Информационно-аналитическая система «Портал 3D-Город» заработает в Нижегородской области. Проект презентовала министр градостроительной деятельности и развития агломераций регионе Марина Ракова, сообщает пресс-служба областного правительства.

Портал предназначен для застройщиков и специалистов в области архитектуры и градостроительной деятельности. Здесь проектировщики смогут визуализировать будущие проекты и «примеривать» их виртуально на местности – не только в масштабе ограниченного участка, но и города в целом.

- Публикация трехмерных проектных решений позволяет получить дополнительную информацию для принятия компетентных управленческих решений, а также снизить возможную социальную напряженность от реализации градостроительных проектов, - говорится на сайте проекта.

По словам Марины Раковой, публичную версию портала минград будет дополнять объемными решениями утвержденных проектов планировки, детальными моделями зданий и различными инфраструктурными объектами.