Наплавной мост Павлово – Тумботино перевели на зимний режим работы

Понтонный мост, соединяющий город Павлово с рабочим поселком Тумботино, переведен на зимний режим работы с 10 декабря. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

В частности, здесь были организованы подъездные пути и смонтировано освещение. Сейчас движение по мосту открыто в полном объеме.

Готовить наплавной мост через Оку в Павловском районе к зиме начали еще в ноябре. Тогда переправа была демонтирована, чтобы подрядчик мог провести работы по изменению схемы его крепления для эксплуатации зимой, а именно установить на береговые якоря специальные тросовые крепления.