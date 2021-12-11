Мультиформатный жилой комплекс построят на улице Черниговской. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Жилой комплекс со всей необходимой инфраструктурой планируется построить на улице Черниговской в Нижнем Новгороде. Строительство планируется начать уже в 2022 году, пишет «Коммерсантъ-Приволжье».

Освоением территории площадью 4 га займется петербургская девелоперская группа GloraX, участок достался компании вместе с расположенным на нем объектом культурного наследия – комплексом зданий мельницы Башкирова.

Согласно информации на сайте девелопера, скоро будет дан старт продажам.

- Мультиформатный комплекс, которому нет равных в Нижнем Новгороде – качественно новое пространство в историческом центре города для динамичных и прогрессивных жителей, которые ценят неординарные, современные и технологичные решения, - говорится в описании проекта.

В частности, здесь планируется построить около 175 тыс. кв. м жилой и коммерческой недвижимости, спортивной и торговой инфраструктуры.