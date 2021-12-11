Продлением Сормовско-Мещерской линии нижегородского метро займется питерская компания. Фото: Юлия ВАСИЛИШИНА

Продлением Сормовско-Мещерской линии метрополитена в Нижнем Новгороде займется ООО «Строительно-монтажное управление-15» из Санкт-Петербурга. Информация опубликована на сайте госзакупок.

В частности, компании предстоит выполнить проектно-изыскательные и строительно-монтажные работы про продлении линии от станции «Московская» до станции «Стрелка». Строительство затронет площадь Ленина, набережную Гребнёвской протоки, Стрелку и Мещерский бульвар. В техническом задании к муниципальному контракту прописано, что строительно-монтажные работы должны быть выполнены в течение 240 дней с момента заключения договора. Заказчиком выступает МКУ «ГУММиД».

Как следует из документации, данные работы – первый этап продления ветки метро до станции «Волга». Согласно результатам аукциона, на эти работы будет направлено 204,6 млн рублей.

Напомним, до 2027 года в Нижнем Новгороде построят четыре станции метро – две в центре Сормовского района и еще две – в нагорной части города. Сегодня стало известно, что Нижегородская область получила первый миллиард рублей из федерального бюджеты на продление метрополитена Нижнего Новгорода.