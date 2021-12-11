Сливочное масло, рыба и вермишель подешевели в Нижегородской области

Мороженая неразделанная рыба, соль, сливочное масло, вермишель, картофель, свинина, полукопчёная колбаса и сычужные сыры подешевели в Нижегородской области. Об этом информирует министерство экономического развития и инвестиций региона со ссылкой на Нижегородстат.

Итак, согласно сведениям службы статистики, с 29 ноября по 6 декабря в Нижегородской области:

- упала средняя цена на вермишель на 4,8% (с 84,44 рубля до 80,37 рубля за килограмм);

- упала средняя цена на мороженую неразделанную рыбу на 3,3% (с 174,87 рубля до 169,11 рубля за килограмм);

- упала средняя цена на сливочное масло на 2,1% (с 632,04 рубля до 618,71 рубля за килограмм);

- упала средняя цена на свинину на 1,9% (с 294,92 рубля до 289,39 рубля за килограмм);

- упала средняя цена на сычужный сыр на 1,6% (с 597,62 рубля до 588,31 рубля за килограмм);

- упала средняя цена на колбасу полукопчёную и варёно-копчёную на 1,4% (с 488,22 рубля до 481,5 рубля за килограмм).

Вместе с тем подешевели сметана и макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта.