Чемпионат Grand Skate Tour стартовал в Нижнем Новгороде

Первый этап чемпионата Европы по скейтбордингу Grand Skate Tour стартовал в Нижнем Новгороде 9 декабря и продлится до 20 декабря. Он проходит под эгидой Международной федерации роллер-спорта и скейтбординга World Skate, а также при поддержке АНО "Центр 800". Об этом сообщили в правительстве Нижегородской области.

Участвовать в чемпионате будут более 500 человек из 20 стран мира. Победитель получит приз – свыше одного миллиона рублей.

– Чемпионат Европы по скейтбордингу в Нижнем Новгороде стал одним из самых ярких спортивных событий последних лет и позволил сделать шаг вперёд в развитии этого замечательного вида спорта. Это касается и инфраструктуры, и роста популярности у нижегородцев, – отметил губернатор региона Глеб Никитин. – Сейчас, когда международный спорт постепенно возвращается в нашу жизнь, мы вновь принимаем у себя ярких и высококлассных спортсменов. Желаю удачи всем участникам!

В нижегородском областном правительстве также добавили, что президент Федерации скейтбординга России Илья Вдовин, а также топовые профессиональные райдеры Нестор Джадкинс и Мадарс Апс станут гостями соревнований.