Нижегородские медики начали использовать новый препарат в лечении коронавируса

Нижегородские медики начали использовать новые препараты в борьбе с коронавирусом на территории региона с сегодняшнего дня, 11 декабря. Об этом сообщил заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в своём Instagram.

По словам министра, это новые лекарственные препараты из группы моноклональных антител. Эти инновационные препараты ещё не прошли формальную регистрацию, поскольку были завезены в Россию в ускоренном режиме.

– Эффективность препарата подтверждается другими странами, – заверил Давид Мелик-Гусейнов. – Его будут использовать в инфекционных стационарах области.

Напомним, ранее Давид Валерьевич предупредил о скором подъёме заболеваемости.