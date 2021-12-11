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Общество11 декабря 2021 7:16

Нижегородские медики начали использовать новый препарат в лечении коронавируса

Его завезли в Россию в ускоренном режиме
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
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Нижегородские медики начали использовать новые препараты в борьбе с коронавирусом на территории региона с сегодняшнего дня, 11 декабря. Об этом сообщил заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в своём Instagram.

По словам министра, это новые лекарственные препараты из группы моноклональных антител. Эти инновационные препараты ещё не прошли формальную регистрацию, поскольку были завезены в Россию в ускоренном режиме.

– Эффективность препарата подтверждается другими странами, – заверил Давид Мелик-Гусейнов. – Его будут использовать в инфекционных стационарах области.

Напомним, ранее Давид Валерьевич предупредил о скором подъёме заболеваемости.