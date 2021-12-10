Нижегородский филиал «Т Плюс» обеспечил надежность теплоснабжения Дзержинского санаторного детского дома

Нижегородский филиал ПАО «Т Плюс» подключил здание ГКОУ «Дзержинский санаторный детский дом» на улице Буденного к централизованному теплоснабжению от Дзержинской ТЭЦ.

«Компания «Т Плюс» зарекомендовала себя как надежный партнер, с высокой ответственностью относящийся к обеспечению теплом и горячим водоснабжением и жилые многоквартирные дома, и важные объекты социальной сферы. Напомню, за год компанией была проведена масштабная реконструкция городских теплосетей», - отметил глава города Иван Носков.

С начала текущего отопительного сезона санаторный детский дом отапливался от собственной резервной котельной, поскольку находящийся на балансе учреждения участок трубопровода теплоснабжения до врезки в тепловую камеру ТК-133а магистральной тепловой сети пришел в негодность из-за выработки ресурса.

«В такой ситуации любые неполадки в работе котельной могли привести к перебоям в теплоснабжении здания, в котором постоянно живут дети. Поэтому наша компания изыскала возможность за свой счет провести работы по восстановлению подачи теплоносителя в детский дом от источника Дзержинской ТЭЦ, что обеспечит бесперебойное отопление и горячее водоснабжение важного социального учреждения», – отметил технический директор, главный инженер Дзержинских тепловых сетей Нижегородского филиала «Т Плюс» Алексей Семянов.

При этом подача теплоносителя в санаторный детский дом организована от реконструированной в 2020 году тепловой магистрали, проходящей непосредственно по улице Буденного. Для этого построен новый участок теплосети протяженностью 29 м с диаметром трубопровода 150 мм от тепловой камеры ТК-В Дзержинских тепловых сетей до места подключения к системе теплоснабжения здания.

«На балансе нашего учреждения было около 700 метров старой трубы отопления. Каждую зиму не по одному разу случались прорывы, и температура в здании начинала падать. Мы переключались на свою резервную котельную. Своими силами за два года мы заменили внутренние трубы и коммуникации, но вот подземную сеть, конечно, нам самим было обновить невозможно. Благодарим главу города и руководство «Т Плюс» за решение этой многолетней проблемы», - рассказала директор санаторного детского дома Наталья Федотова.

Расширение теплотрассы протяженностью 1,6 км по улице Буденного с диаметра трубопровода 200 мм на 300 мм увеличило ее пропускную способность и создало возможность подключения новых потребителей.