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Новости компаний10 декабря 2021 15:26

Нижегородский филиал «Т Плюс» обеспечил надежность теплоснабжения Дзержинского санаторного детского дома

За год компанией была проведена масштабная реконструкция городских теплосетей
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Нижегородский филиал «Т Плюс» обеспечил надежность теплоснабжения Дзержинского санаторного детского дома

Нижегородский филиал «Т Плюс» обеспечил надежность теплоснабжения Дзержинского санаторного детского дома

Нижегородский филиал ПАО «Т Плюс» подключил здание ГКОУ «Дзержинский санаторный детский дом» на улице Буденного к централизованному теплоснабжению от Дзержинской ТЭЦ.

«Компания «Т Плюс» зарекомендовала себя как надежный партнер, с высокой ответственностью относящийся к обеспечению теплом и горячим водоснабжением и жилые многоквартирные дома, и важные объекты социальной сферы. Напомню, за год компанией была проведена масштабная реконструкция городских теплосетей», - отметил глава города Иван Носков.

С начала текущего отопительного сезона санаторный детский дом отапливался от собственной резервной котельной, поскольку находящийся на балансе учреждения участок трубопровода теплоснабжения до врезки в тепловую камеру ТК-133а магистральной тепловой сети пришел в негодность из-за выработки ресурса.

«В такой ситуации любые неполадки в работе котельной могли привести к перебоям в теплоснабжении здания, в котором постоянно живут дети. Поэтому наша компания изыскала возможность за свой счет провести работы по восстановлению подачи теплоносителя в детский дом от источника Дзержинской ТЭЦ, что обеспечит бесперебойное отопление и горячее водоснабжение важного социального учреждения», – отметил технический директор, главный инженер Дзержинских тепловых сетей Нижегородского филиала «Т Плюс» Алексей Семянов.

При этом подача теплоносителя в санаторный детский дом организована от реконструированной в 2020 году тепловой магистрали, проходящей непосредственно по улице Буденного. Для этого построен новый участок теплосети протяженностью 29 м с диаметром трубопровода 150 мм от тепловой камеры ТК-В Дзержинских тепловых сетей до места подключения к системе теплоснабжения здания.

«На балансе нашего учреждения было около 700 метров старой трубы отопления. Каждую зиму не по одному разу случались прорывы, и температура в здании начинала падать. Мы переключались на свою резервную котельную. Своими силами за два года мы заменили внутренние трубы и коммуникации, но вот подземную сеть, конечно, нам самим было обновить невозможно. Благодарим главу города и руководство «Т Плюс» за решение этой многолетней проблемы», - рассказала директор санаторного детского дома Наталья Федотова.

Расширение теплотрассы протяженностью 1,6 км по улице Буденного с диаметра трубопровода 200 мм на 300 мм увеличило ее пропускную способность и создало возможность подключения новых потребителей.