10-балльные автомобильные пробки сковали Нижний Новгород 10 декабря

Пробки в 10 баллов зафиксированы в Нижнем Новгороде 10 декабря. По данным сервиса Яндекс. Пробки, в городе зафиксировано 8 ДТП, а также сильно осложнено движение на некоторых улицах.

Автомобильные аварии вызвали заторы на Казанском шоссе, улице Новикова-Прибоя в направлении проспекта Ленина, у «Макдональдса» на Нижневолжской набережной в направлении Канавинского моста. Три ДТП произошло на разных участках Московского шоссе (все - в правом ряду), одно ДТП зафиксировано на улице Ларина, движение осложнено в направлении Мызинского моста, а также один автомобиль стоит на «аварийке» и препятствует движению на улице Кузбасской.

Помимо обозначенных участков, бордовым цветом отмечены Зеленский съезд, улица Добролюбова, Пискунова, Академика Блохиной, Ильинская, поворот со Звездинки на площадь Горького, улица Крупской, Тимирязева, Генкиной, Ошарская, Ванеева, Салганская, Рыбинская, Родионова, Лысогорская, а также Горная, Шатковская и Полярная.

В заречной части города заторы на улицах Мурашкинской, Должанской, Акмолинской, Народной, Бурнаковской, Сергея Акимова, Ивана Романова, Бурнаковском проезде, проспекте Ленина, проспекте Героев, улице Березовской, бульвару Юбилейному, улице Ярошенко. Наиболее благоприятная обстановка в Автозаводском районе. Там «стоят» улица Янки Купалы, Аркадия Гайдара, небольшие участки Южного шоссе и проспекта Бусыгина.

Улучшение дорожной ситуации прогнозируется к 20:00.