Электротранспорт Нижнего Новгорода начали украшать к Новому году

Так выглядит украшенный салон одного из поездов метро. Фото взято с сайта Администрации города Нижнего Новгорода.

Троллейбусы и вагоны метро начали украшать в Нижнем Новгороде к новогодним праздникам. Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев на своей странице в Instagram.

В салонах электротранспорта работники вешают светящиеся разноцветными огнями гирлянды, мишуру, елочные шары, праздничные плакаты и аппликации.

- Один из украшенных поездов метро выйдет в рейс 11 декабря. Точная дата выхода в рейс новогодних трамваев пока не определена. В настоящее время проводятся все необходимые процедуры согласования с нашими партнёрами, - заметил мэр, добавив, что уже сейчас горожане могут прокатиться на по-новогоднему украшенных троллейбусах.

В заключение Юрий Шалабаев отметил, что стилизованный транспорт будет курсировать по городу до окончания новогодних праздников.