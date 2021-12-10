В Дзержинске в 2021 году благоустроили 71 двор и два общественных пространства по нацпроекту «Жилье и городская среда»

В Дзержинске Нижегородской области подвели итоги реализации национального проекта «Жилье и городская среда». В администрации городского округа сообщили, что в уходящем году нацпроект реализовывался по двум направлениям: переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда и повышение комфортности городской среды.

На расселение жителей из аварийного фонда в Дзержинске на 2021 год было выделено около 115 млн рублей, из которых 85 млн – федеральные средства, около 23 млн – средства областного бюджета, почти 8 млн – средства муниципального бюджета. В 2021 году были расселены 15 жилых помещений, для сравнения, в 2020-м – семь.

«В 2022 году администрация Дзержинска планирует расселить четыре признанных аварийными дома. Это 101 квартира, взамен которых будет предоставлено новое жилье или выплачена компенсация», - отметил председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Дзержинска Максим Рабин.

На реализацию программы «Формирование комфортной городской среды» в Дзержинске в 2021 году направлено более 190 млн рублей, из них на благоустройство 71 дворовой территории – около 108 млн, на благоустройство двух общественных пространств – почти 84 млн.

«В этом году Дзержинску удалось увеличить количество благоустроенных дворов, и это хорошая тенденция. Особенно хочется выделить 23 территории, преображение которых происходило по комплексным проектам при непосредственном участии жителей, - сказал глава города Иван Носков. – Также в Дзержинске стало на два благоустроенных общественных пространства больше. И это посещаемые территории – площадь Привокзальная и пространство около молодежного центра «Спутник». Горожане уже успели оценить удобство и красоту этих новых площадок».

На 2022 год благодаря победе в федеральном конкурсе лучших проектов благоустройства в малых городах и исторических поселениях Дзержинску выделено финансирование в размере более 56 млн рублей на благоустройство исторического центра – площади Дзержинского и Парковой аллеи.

Дзержинск принимает участие в мероприятиях нацпроекта с 2017 года, он стал вторым пилотным городом по реализации проекта после Нижнего Новгорода. За это время в Дзержинске было благоустроено около 20 общественных пространств (включая городские парки, дворы с курдонерами, бульвар Космонавтов, берег Святого озера и т.д.), примерно 200 дворов, в новое жилье переселилось почти 100 семей.

Национальный проект «Жилье и городская среда» утвержден в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации». Он включает в себя пять федеральных проектов: «Ипотека», «Жилье», «Формирование комфортной городской среды», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» и «Чистая вода».