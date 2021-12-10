Турнир «Владимир: Sambo. Champion’s battle» пройдет в Дзержинске

Завтра, 11 декабря, в универсальном зале физкультурно-оздоровительного комплекса «Ока» состоится торжественное мероприятие, посвященное празднованию 60-летия самбо в Нижегородской области. Считается, что в регионе этот вид спорта зародился именно в Дзержинске.

С 10:00 до 12:00 участников ждет мастер-класс чемпионов мира по самбо. Среди них - Олег Тактаров, Сергей Лоповок, Раис Рахматуллин, Вячеслав Василевский, Евгений Есин и Сергей Храмов. С 12:30 до 13:30 пройдет турнир по DEMO САМБО, который будет интересен для детей и подростков. В 16:00 начнется торжественная программа.

Главным событием дня станет традиционный турнир по самбо «Владимир: Sambo. Champion’s battle» с участием лучших самбистов России и мира. Он начнется ровно в 19:00.

ВАЖНО! Вход на соревнования и торжественное мероприятие возможен только при предъявлении на цифровом устройстве (телефоне, планшете и пр.) QR-кода с портала Госуслуг, выданного на основании сертификата о профилактической прививке от COVID-19 или сертификата об иммунизации (действительны при предъявлении паспорта). Также при входе на мероприятие можно предъявить Мультипасс – «универсальный документ посетителя мероприятий». Соблюдение масочного режима обязательно.