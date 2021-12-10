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Общество10 декабря 2021 14:12

5,5 млн рублей потратит НПАТ на системы видеонаблюдения для нижегородских автобусов

Камеры установят в 113 автобусах
Мария СОРОКИНА
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Состоялся аукцион по выбору подрядчика на закупку и установку системы видеонаблюдения в автобусах Нижнего Новгорода. Как указано на сайте госзакупок, по заказу «Нижегородпассажиравтотранса» в 54 ЛиАЗах и 59 ПАЗах установят камеры видеонаблюдения. Начальная цена контракта составляла 8,8 млн рублей. В приложениях также имеется список всех автобусов, в которых будут установлены камеры видеонаблюдения.

По итогам рассмотрения заявок были допущены четыре из пяти участников. Победителем торгов стала компания «К-Сервис», предложившая выполнить работы за 5,5 млн рублей. По условиям договора, работы должны быть выполнены до конца 2022 года.

Напомним, что в последние годы НПАТ активно обновляет подвижной состав. Так, в сентябре этого года Нижний Новгород получил 20 новых ЛиАЗов на газомоторном топливе.