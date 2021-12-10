В Дзержинске проводятся рейды по соблюдению правил парковки автомобилей

9 декабря сотрудниками ГИБДД г. Дзержинска были эвакуированы 5 автомобилей, припаркованных на краю проезжей части с нарушением правил дорожного движения.

«Эвакуаторы работают по городу круглый год, ведь от погоды не зависит необходимость соблюдать пункты 3.1.3 и 12.4 правил дорожного движения. Однако именно в снегопады недобросовестные водители мешают не только легковому и общественному транспорту, но и, прежде всего, становятся препятствием для оперативной работы снегоуборочной техники, тем более в местах, где между сплошной линией разметки, разделительной полосой или противоположным краем проезжей части и стоящим транспортным средством остается менее 3 метров», - отметил начальник ОГИБДД Управления МВД России по г. Дзержинску Евгений Викторов.

В результате патрулирования с улиц Дзержинского, Чапаева, Чкалова и Черняховского на штрафстоянку было отправлено 5 автомобилей, владельцы которых будут оштрафованы на сумму до 1500 рублей.

Напомним, уборка дорог города в течение трех суток, с 7 по 9 декабря, проводилась в круглосуточном режиме. Основная часть работ осуществлялась в ночное время, чтобы не допустить образования пробок. За двое суток с городских улиц вывезли более 1400 кубометров снега. В снегоуборочной кампании ежесуточно было задействовано свыше 30 единиц снегоуборочной техники и 140 рабочих.

«Поскольку очистка улиц от снега, его вывоз на полигон и обработка дорог песко-соляной смесью будет продолжена и в выходные дни, личный транспорт, припаркованный вдоль дорог, действительно мешает спецтехнике проехать. Убедительно просим не оставлять машины в неположенных местах, - сказал директор МБУ «Город» Александр Ржавин. – Особое внимание при уборке города обратим на расчистку городских парковок. Надеюсь, что и коммерческие структуры, магазины, фитнес-центры также приведут в порядок свои территории и своевременно вывезут снег на городской полигон».