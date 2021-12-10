Пожарная сигнализация сработала в школе №151 в Нижнем Новгороде

Вызов из школы №151 на улице Бориса Панина в Нижнем Новгороде поступил в региональное ГУ МЧС днем 10 декабря. Как стало известно, сигнал о возможном происшествии поступил из общеобразовательного учреждения в 14:19.

Позднее выяснилось, что вызов был ложным – в школе сработала сигнализация.

Напомним, в прошлую пятницу в полицию позвонил нижегородец и сообщил о грядущем теракте в рядом стоящих детсаде и школе. Сотрудники служб быстрого реагирования приехали на место и провели эвакуацию. Вызов также оказался ложным – ни в школе, ни в детсаде взрывчатых веществ и подозрительных пакетов не нашли.

При этом стало известно, откуда поступил звонок. «Шутника» нашли и задержали. Им оказался больной шизофренией житель Канавинского района. Мужчина не отрицал, что совершил этот звонок.