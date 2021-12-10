Тайные помещения под Нижегородским кремлем впервые покажут посетителям в ходе часового квеста-экскурсии

Экскурсионные квесты «Тайны и подземелья Нижегородского кремля» впервые запускают в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба регионального правительства. Новый квест – это продукт Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника. Как рассказал директор НГИАМЗ Юрий Филиппов, этот экскурсионный маршрут разработан для обладателей «Пушкинской карты», но в будущем будет доступен для всех желающих.

- Кремлевские подземелья, пожалуй, самый загадочный и манящий музейный объект в Нижнем Новгороде, доступ в который очень долго был закрыт. В этом году мы открыли круговой маршрут по кремлю и решили, что теперь можно подключить к экскурсионному пространству и подземелья, - заметил он.

Продолжительность квеста составляет один час. За это время участники посетят подземелье Пороховой башни, пройдут по участку боевого хода кремля и поднимутся на смотровую площадку Часовой башни. После экскурсии можно будет выпить чая, угоститься сладостями и сделать фотографии на память.

Как рассказал заведующий музеем-филиалом «Нижегородский кремль» Степан Петушин, над созданием нового маршрута внутри кремля трудилась вся команда сотрудников музея. Квест старались сделать динамичным и интересным для молодежи, сохраняя при этом информативную функцию.

- Игровая форма квеста ни на секунду не повредит исторической составляющей: мы расскажем и об интересных фактах, и о загадках Кремля, над которыми ученые бьются столетиями, и о легендах, которыми овеяны эти древние стены. А если повезет, в подземельях можно будет встретить летучих мышей, - добавил Петушин.

Напомним, в 2021 году в Нижегородском кремле была выполнена масштабная реконструкция, в результате которой стал доступен круговой маршрут по боевому ходу. Этот маршрут недоступен последние 230 лет из-за оползня, которые привел к обрушению двух кремлевских башен и участка стены. В настоящее время Зачатьевская и Борисогебкая башня, а также 200-метровый фрагмент стены полностью восстановлены.

КОНКРЕТНО

Стоимость билета на квест «Тайны и подземелья Нижегородского кремля» составляет 1000 рублей. Приобрести билет модно в электронном виде на сайте НГИАМЗ в разделе «Пушкинская карта».