Олег Лавричев: «Это уникальное издание дает возможность глубже познакомиться с богатой духовной жизнью Святителя земли Нижегородской»

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода, председатель Попечительского совета Фонда памяти Митрополита Нижегородского и Арзамасского Николая Олег Лавричев 9 декабря 2021 года принял участие в презентации книги «Пастырь Добрый», посвященной Митрополиту Нижегородскому и Арзамасскому Николаю (Кутепову). Книга издана к 800-летию Нижнего Новгорода и 20-летию со дня кончины Владыки Николая.

В презентации, которая прошла в Нижегородском филиале «Российской газеты», приняли участие директор НРФ «Памяти митрополита Нижегородского и Арзамасского Николая» Сергей Маков, президент НГПУ им. К. Минина Лев Шапошников, главный редактор издательства «Кварц» Ольга Наумова, епископ Балахнинский Илия (Быков).

«Это уникальное издание, которое дополнено многими воспоминаниями, богато фактическим материалом и выпущенное в лучших традициях современной полиграфии, безусловно, радостное и светлое событие», - рассказал Олег Лавричев.

«Мы можем гордиться, что на нашей Нижегородской земле жил такой человек. Жил, трудился, обогащал нас своим знанием жизни, мудростью, которой он щедро делился со всеми, кто к нему обращался. Человек был исключительно глубокой веры, духовником, наставником для многих», - продолжил Олег Лавричев, отметив, что именно по инициативе и при непосредственном участии Митрополита Нижегородского и Арзамасского Николая после десятилетий богоборчества начала возрождаться Нижегородская Епархия.

«Именно при нем началось возрождение нашей Нижегородской митрополии и не только церквей и храмов, но и семинарии, женского духовного училища, воскресных школ – это все было его инициативой. И если мы говорим сегодня о Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре как о четвертой обители Пресвятой Богородицы на земле, о котором сегодня знает весь мир, то работа по возрождению этого монастыря началась именно при Владыке Николае и при его организационной поддержке. Возвращение мощей Преподобного Серафима Саровского проходило при его деятельном участии. Это уникальное издание дает возможность глубже познакомиться с богатой духовной жизнью Святителя земли Нижегородской», - резюмировал Олег Лавричев, выразив уверенность в том, что у нижегородцев будет искренний интерес к этой книге.

Справка:

Книга о Владыке Николае «Пастырь Добрый» издана по инициативе НРФ «Памяти митрополита Нижегородского и Арзамасского Николая» при поддержке министерства внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области, Нижегородской митрополии Русской Православной Церкви, предприятий, организаций и частных лиц. Автор-составитель Надежда Муравьева - журналист, сотрудник просветительского центра «Логос», работала над книгой в течение года. В нее вошли воспоминания о Митрополите Нижегородском и Арзамасском Николае (Кутепове), управляющем Горьковской (затем Нижегородской) епархией с 1977 по 2001 год.

В 2009 году по инициативе НРФ «Памяти митрополита Нижегородского и Арзамасского Николая» вышла книга «Святитель земли Нижегородской. Митрополит Нижегородский и Арзамасский Николай (Кутепов)». Издание было приурочено к 85-летию со дня рождения Владыки. Работа над книгой велась в течение двух лет. Автором-составителем выступила Ольга Букова, которая много лет была пресс-секретарем Митрополита Николая.