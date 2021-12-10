Хореограф из Нижнего Новгорода подарила хоккейную экипировку Леониду Якубовичу на шоу «Поле чудес»

Эльвира Рубцова и Леонид Якубович. Фото предоставлено Министерством культуры Нижегородской области.

Хореограф из Нижнего Новгорода Эльвира Рубцова приняла участие в телевизионном шоу «Поле чудес», сообщает региональный Минкульт. Как рассказала сама нижегородка, она была шокирована, что ее позвали на телешоу и сразу не поверила своей удаче.

- Подумала, что кто-то из моих подруг решил так подшутить. Окончательно поняла, что все это правда, когда получила официальное приглашение на съемки, лично подписанное ведущим передачи Леонидом Якубовичем. Счастью не было предела в этот момент. Я еду представлять свой любимый город, да еще и в юбилейный памятный год! – сказала на.

Эльвира работает преподавателем восточных танцев, а еще является руководителем танцевального клуба «Арабика». На шоу она приехала вместе с друзьями – ансамблем «Армази», который исполняет грузинские танцы, это тоже стало небольшим сюрпризом.

Нижегородка участвовала в первой тройке игроков. Она рассказала ведущему о юбилее Нижнего Новгорода, подарила ему книгу-двухтомник «Восемь столетий нижегородской истории», а также хоккейную экипировку, кепку и шарф болельщика.

После шоу у Эльвиры остались только приятные впечатления. Она рассказала, что на съемочной площадке была очень теплая атмосфера, а сам Леонид Якубович с благодарностью принял подарки.

- У меня остались фантастические ощущения от всего, что происходило вокруг: от съемочного процесса, от всей работы, кипящей за кадром. Это был настоящий праздник! Хочу сказать, что и за кулисами, и на самих съемках царит очень теплая атмосфера. Мы сдружились с людьми из разных городов, обменялись телефонами и условились непременно побывать друг у друга в гостях, - добавила нижегородка.

КОНКРЕТНО:

Выпуск телепередачи «Поле чудес» с участием Эльвиры Рубцовой можно посмотреть в эфире «Первого канала» 10 декабря в 19:45.