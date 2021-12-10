Олег Лавричев вошел в состав жюри финала VII конкурса «Путь к карьере - 2021»

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев 9 декабря 2021 года принял участие в работе жюри финала VII ежегодного регионального конкурса для молодых специалистов с инвалидностью «Путь к карьере - 2021». Финальные испытания состоялись в Корпоративном университете Правительства Нижегородской области (КУПНО).

Организаторами конкурса выступают РООИ «Перспектива», НРООИ «Ковчег», Совет бизнеса по вопросам инвалидности и АНО «Проектный офис Стратегии развития Нижегородской области».

В мероприятии приняли участие министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольга Петрова, представители регионального Управления по труду и занятости населения, представители коммерческих компаний – потенциальных работодателей, эксперты, ведущие бизнес-тренеры.

В качестве финалистов конкурса перед отборочной комиссией выступили 12 соискателей с инвалидностью, которые в течение 2,5 месяцев проходили интенсивное обучение с профессиональными преподавателями, тренерами и представителями HR-сообщества.

Приветствуя финалистов, Олег Лавричев назвал успехом для них само участие в конкурсе: «Ребята уже преодолели себя, решив принять участие в этом конкурсе. Это, безусловно, большая работа над собой, серьезная попытка найти себе дело по душе. Известная фраза: если вы найдете работу себе по душе – вам не придется работать ни одного дня в жизни. Я бы хотел всем вам этого пожелать».

«Двухмесячная работа с наставниками, бизнес-тренерами, экспертами различных компаний уже принесла вам огромную пользу - умение грамотно составить резюме, пройти собеседование и эффективно сделать самопрезентацию. Я посмотрел, какие у вас резюме – это стандарт и эталон того, как должно составляться резюме», - продолжил Председатель городской Думы.

Олег Лавричев заметил, что в настоящее время крупные компании испытывают дефицит квалифицированных, компетентных, способных эффективно дистанционно работать кадров: «При этом, по данным службы занятости, только 25% людей с ограниченными возможностями работают, а 75% не могут найти себе применение, хотя потребность в этом есть».

Олег Лавричев поблагодарил идейного вдохновителя конкурса - руководитель НРООИ «Ковчег», депутата городской Думы Романа Пономаренко, которого он привел участникам конкурса в качестве примера того, как человек добивается целей, и пожелал им успешной самореализации.

Справка:

Цель конкурса «Путь к карьере - показать соискателей с инвалидностью с профессиональной позиции и предоставить компаниям возможность отобрать молодых квалифицированных специалистов из числа людей с инвалидностью для прохождения стажировок или трудоустройства на открытые позиции.