В Дзержинске подвели итоги конкурса молодежных социальных проектов

В администрации города Дзержинска состоялась очная защита молодежных социальных проектов. Всего на конкурс в 2021 году было подано 16 заявок, среди которых – проекты по развитию спорта, донорства, экологии, творчества, волонтерства, туризма, новых общественных пространств и др.

По результатам защиты и оценок экспертного совета призовой фонд в размере 400 тысяч рублей был распределен между четырьмя победителями.

«Ежегодно в конкурсе молодежных социальных проектов есть более сильные ребята и те, кому, может быть, стоит еще немного поработать над своей идеей. Но абсолютно точно здесь нет ни одного проигравшего. Участники достойно представляют себя и свои идеи для нашего города, рассказывают о том, что уже сделали, для того чтобы их осуществить, и в любом случае получают ценные советы от экспертов. Если даже проект не стал победителем, это не значит, что мы про него забудем и не воплотим в жизнь. Наоборот, мы видим вашу активность, вашу готовность делать Дзержинск лучше и готовы работать с каждым из вас», - сказал глава города Дзержинска Иван Носков.

Руководитель движения «ВелоДзержинск» Павел Емельянов предложил в 2022 году провести в Дзержинске несколько мероприятий: Открытие велосезона, велосубботник, акцию «На работу на велосипеде» и др. Его проект был единогласно одобрен экспертами и поддержан грантовыми средствами в размере 149 940 рублей.

«Я все свое детство провел на велосипеде, ездил с отцом в Желнино, на природу. Со временем мне стало скучно кататься одному, и я начал объединять ребят, которым это тоже интересно. И вот уже более семи лет существует наш проект - «ВелоДзержинск». За это время мы провели множество мероприятий, велосубботников, акций, привлекли сотни людей не только из Дзержинска, но и из ближайших городов – Нижнего Новгорода, Балахны и др. В следующем году мы хотим пойти дальше и объединить велоактивистов из разных областей нашей страны на общегородском мероприятии», - поделился Павел.

Другой проект, поддержанный экспертами конкурса, – «Pro100донор», представленный членом Молодежной администрации Дзержинска Анной Овчинниковой. Ее цель – вовлечь молодежь города в донорское движение и популяризировать регулярную сдачу крови. В планах Анны – организация тематических донорских акций на базе молодежных центров с привлечением специалистов станции переливания крови, фотовыставок, открытых городских площадок, диспут-клубов и других мероприятий, которые помогут снять барьеры между медицинским учреждением и молодежью.

Также экспертным советом были поддержаны еще два проекта – «Вместе с мамой» Малики Логиновой и «Цифровая культура» Дарьи Пресняковой. Для работы по проектам они получили 119 974 рублей и 39 637 рублей соответственно. Реализовать свои проекты все победители должны будут в первом полугодии 2022 года.