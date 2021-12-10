В Нижнем Новгороде будет уточнен круг льготных пользователей платных парковок

В Нижнем Новгороде будет расширена категория льготных пользователей платными парковками. Члены постоянной комиссии городской Думы по транспорту и дорожному хозяйству на заседании 10 декабря 2021 года одобрили изменения в Положение о порядке создания и использования парковок на платной основе, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на территории Нижнего Новгорода, предложенные департаментом транспорта и дорожного хозяйства администрации города.

Как сообщил депутатам директор департамента Виталий Ковалев, изменения в Положение предусматривают предоставление права на льготное парковочное разрешение многодетным семьям, зарегистрированным не только в Нижнем Новгороде, но и в Нижегородской области.

Депутаты поддержали вносимые в документ изменения, а также поинтересовались: осталась ли видна разметка на платных городских парковочных пространствах с наступлением зимнего периода. «Наши жители, оплачивая парковочное место, не должны оплачивать параллельно штрафы за нарушение правил дорожного движения», – пояснил председатель постоянной комиссии Станислав Прокопович.

«Проблемы пока есть, потому что снегопад только закончился. Сегодня в ночь начался массовый вывоз снега», – сказал Виталий Ковалев, уточнив, что открытые платные парковки очищаются от снега силами муниципалитета.

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев предложил включить в льготную категорию граждан по предоставлению парковочных мест Почетных граждан Нижнего Новгорода и Нижегородской области, а также предусмотреть льготы для работников организаций и учреждений, расположенных в непосредственной близости от платных парковок.

Подводя итоги заседания, Станислав Прокопович сообщил, что комиссия направит в администрацию Нижнего Новгорода обращение с просьбой включить данные группы в список льготных категорий. Председатель профильной комиссии также попросил представителей администрации города продумать механизм информирования граждан о способах оформления льготных парковочных разрешений и необходимых для этого документах.

Вопрос будет рассмотрен депутатами городской Думы на заседании 14 декабря.