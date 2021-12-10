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Здоровье10 декабря 2021 10:19

Мелик-Гусейнов предупредил о грядущем подъеме заболеваемости COVID-19 в Нижегородской области

По его словам, осталось «совсем мало времени»
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
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Мелик-Гусейнов предупредил о новом подъеме заболеваемости COVID-19.

Мелик-Гусейнов предупредил о новом подъеме заболеваемости COVID-19.

Фото: Инстаграм

Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов предупредил о грядущем ухудшении ковидной эпидемиологической обстановки в регионе. Об этом чиновник сообщил в своем Instagram.

- Совсем мало времени остаётся до нового подъема заболеваемости ковидом. Единственная возможность снизить смертность – это вакцинация, - написал он, не уточнив, когда именно будет старт подъёма заболеваемости.

В настоящее время заболеваемость новой коронавирусной инфекций в Нижегородской области продолжает идти на спад. 30 октября четвертая волна ковида достигла своего пика – тогда было зафиксировано 815 заболевших, после чего количество таких случаев начало постепенно снижаться, и к середине ноября регион вышел на плато. За минувшие сутки в Нижегородской области было зарегистрировано 548 новых заражений.