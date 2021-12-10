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Происшествия10 декабря 2021 10:18

Транспортная полиция поймала троих нижегородок с фиктивными сертификатами о вакцинации от COVID-19

Эти сертификаты женщинам выдали в одной из нижегородских больниц
Мария СОРОКИНА
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Трое жительниц Нижнего Новгорода попались с фиктивными сертификатами о вакцинации от COVID-19, сообщает пресс-служба УТ МВД России по ПФО.

Как удалось установить, женщины обратились в одну из нижегородских больниц и приобрели у одного из ее сотрудников сертификаты о вакцинации. При этом по факту вакцинацию они не проходили.

В настоящее время возбужден уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». Изготовителю и приобретателям поддельных сертификатов о вакцинации грозит уголовная ответственность в соответствии с санкциями статьи. Таким образом, подозреваемые могут получить принудительные работы, арест или два года тюрьмы.