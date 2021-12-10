Более 20 тысяч кубометров снега вывезли с улиц Нижнего Новгорода за последние два дня

Снегоуборочная техника продолжает активно расчищать улицы Нижнего Новгорода. За прошедшие сутки в уборке города от снега было задействовано порядка 400 единиц спецтехники и более 1 тысячи дорожных рабочих. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Тем временем на обработку дорог и тротуаров израсходовали 125,4 тонны реагентов и более 1,5 тысячи тон песко-соляной смеси. Также за последние сутки с улиц города откачали более 344 кубометров воды.

- В один самосвал помещается до 20 кубометров снега, получается, что всего с улиц Нижнего Новгорода за два дня вывезли более тысячи этих грузовых машин. Дорожники убирали снежные валы, сформированные после прометания улиц, - рассказал мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. - Работы велись в основном в ночную смену, чтобы не мешать движению транспорта.

И всё же расслабляться пока не стоит, впереди ожидаются ясные выходные, а значит, на дорогах будет меньше транспорта и это отличная возможность, чтобы доделать начатую работу.

Напомним, что во вторник во второй половине дня на Нижний Новгород обрушился сильный снегопад, который стал настоящим стихийным бедствием для горожан.

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