НГТУ им. Р.Е. Алексеева войдет в сеть центров технологического развития промышленного комплекса России

Делегация Нижегородского государственного технического университета на полях XI Международного форума «Арктика: настоящее и будущее» приняла участие в обсуждении перспектив создания сети технологических центров на базе региональных вузов, академических институтов для обеспечения технологического развития промышленного комплекса России. Встреча прошла на площадке Санкт-Петербургского государственного морского технического университета по инициативе его ректора Глеба Туричина.

НГТУ им. Р.Е. Алексеева представляли: ректор Сергей Дмитриев, первый проректор - проректор по образовательной деятельности Евгений Ивашкин, проректор по научной работе Андрей Куркин и директор института ядерной энергетики и технической физики Александр Хробостов.

В ходе беседы ректор СПбГМТУ отметил сложившуюся в стране потребность в комплексном технологическом развитии предприятий государственных корпораций, необходимость координации такого развития, а также важность кадрового обеспечения высокотехнологичных производств. Именно эти задачи и послужили главной мотивацией создания сети технологических центров. Основной технологической компетенцией (критической технологией) для создаваемой сети являются аддитивные и сопутствующие технологии.

На встрече было представлено видение основных функций центра: обеспечение высококвалифицированными кадрами региональных промышленных предприятий; выполнение ОКР (ОТР) по заказу промышленных предприятий; взаимный обмен имеющимися компетенциями между участниками сети.

«Пилотный» технологический центр планируется открыть в сентябре 2022 года в г. Королёве на базе Технологического университета в рамках реализации программы «Приоритет – 2030». Следующие центры предполагается создать на базе Самарского университета, Уфимского государственного авиационного технического университета и Томского государственного университета.

Свою заинтересованность в предложенном проекте подтвердили представители ряда вузов: Нижегородского государственного технического университета, Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ), МГТУ «СТАНКИН», ИЛИСТ СПбГМТУ, а также промышленных предприятий АО «Композит», ООО «Русатом - Аддитивные технологии», корпораций Роскосмос и ОСК.