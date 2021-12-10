Проекты НГТУ им. Р.Е. Алексеева - победители конкурса НОЦ

Научно-образовательный центр Нижегородской области «Техноплатформа 2035» АНО «Нижегородский НОЦ» подвел итоги конкурса на финансирование научно-технических (технологических) проектов участников НОЦ.

В числе 13 победителей конкурса - представители ИМХ РАН, ННГУ им. Н.И. Лобачевского, ИПФ РАН, ННГАСУ, РФЯЦ-ВНИИЭФ, ИХВВ РАН, АО «НПП «Салют» и АО «Технопарк «Саров». Их авторские команды получат 83,7 млн рублей на дальнейшие разработки.

Финансирование НОЦ получили и два проекта ученых Нижегородского государственного технического университета:

• «Разработка и научно-техническое обеспечение промышленной реализации новых высокоэффективных и экологичных сложноэфирных смазочных и пластифицирующих материалов» (руководитель проекта - доктор химических наук профессор Олег Казанцев)

• «Разработка устройств для автоматического повторного включения кабельно-воздушных линий электропередачи 110-500 кВ» (руководитель проекта - доктор технических наук профессор Алексей Лоскутов).

Всего на конкурс было заявлено 22 проекта 14 организаций. В их реализации принимают участие 330 человек, среди которых 28 докторов и 94 кандидата наук.

«В числе проектов-победителей представители различных вузов и научных институтов, работающие в различных направлениях. Эти разработки имеют важное значение для развития медицины, промышленности, энергетики. Самое важное, что благодаря НОЦ сокращается путь полученных результатов от лаборатории до производственной площадки и внедрения. Чем быстрее внедрять успешные технологии, тем скорее они положительно отразятся на жизни людей», - отметил председатель наблюдательного совета АНО «Нижегородский НОЦ» губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Напомним, НОЦ в Нижегородской области был одним из первых пяти научно-образовательных центров, созданных в России в рамках национального проекта «Наука». В настоящее время его участниками являются 37 организаций: 10 университетов, 21 предприятие, одна управляющая компания, четыре НИИ Российской академии наук и Российский федеральный ядерный центр.

Национальный проект «Наука» реализуется в стране по инициативе президента РФ Владимира Путина с 2018 года. В 2021-м он был переформатирован в нацпроект «Наука и университеты» и включил в себя четыре федеральных проекта: «Развитие интеграционных процессов в сфере науки, высшего образования и индустрии», «Развитие масштабных научных и научно-технологических проектов по приоритетным исследовательским направлениям», «Развитие инфраструктуры для научных исследований и подготовки кадров» и «Развитие человеческого капитала в интересах регионов, отраслей и сектора исследований и разработок».