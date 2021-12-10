Новогодняя ярмарка заработает на площади Горького в Нижнем Новгороде 25 декабря

К Новому году в сквере на площади Горького заработает международная специализированная ярмарка «Горьковская ярмарка-800». Она будет работать ежедневно в период с 25 декабря 2021 года по 9 января 2022 года с 10:00 до 20:00. Об этом сообщает департамент развития предпринимательства администрации Нижнего Новгорода.

- Она будет не только создавать у горожан и гостей города праздничное настроение, делать комфортными их прогулки, но также на ярмарке можно будет приобрести уникальные товары, которых нет в масс-маркетах, - поделился директор департамента развития предпринимательства администрации Нижнего Новгорода Александр Симагин.

Известно, что в сквере будет размещено 20 торговых домиков, в которых нижегородцы и гости города смогут приобрести новогодние подарки, сувениры ручной работы, украшения, текстиль, игрушки. Также здесь можно будет купить разные вкусности – сладости, пряники, сыр, мед и горячие напитки, среди которых популярными являются исконно русский сбитень и безалкогольный глинтвейн.

Не стоит пропускать и выходные, выпадающие на 25 и 26 декабря, ведь в эти дни на ярмарке можно будет увидеть ростовые куклы – мишек, снеговиков, скоморохов. А с 30 декабря по 3 января публику будут развлекать Дед Мороз и Снегурочка.

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