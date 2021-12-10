Противогололедную обработку дорог усилили в Нижегородской области

Противогололедную обработку дорог Нижегородской области усилили в ночь на 10 декабря в связи с похолоданием. ГУАД региона призвал подрядчиков в 2 раза чаще обычного проводить обработку дорог, а еще увеличить количество техники, задействованной в расчистке дорог.

- К организациям, которые надлежащим образом не содержат автомобильные дороги, не реагируют на предписания сотрудников ГУАДа, будут применяться законные меры реагирования по линии межведомственного взаимодействия органов государственной власти, - сообщил директор ГУАД по Нижегородской области Владимир Тужилин.

По итогам работы 7-9 декабря подрядчикам выдано 26 предписаний по приведению дорог в нормативное состояние. Специалисты ГУАД и еще 30 человек, привлеченных дополнительно, продолжат контролировать состояние дорог до улучшения погодных условий. Они постоянно патрулируют опорную дорожную сеть и отправляют фото- и видеоотчеты в группу по координации дорожных служб.